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Зубов Яков Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зубов
Имя
Яков
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
23 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 104
Источник
Скан
Оригинальная запись
3525. ЗУБОВ ЯКОВ ДАНИЛОВИЧ, 38 л., б. Царицынск. г. и у., Каменноярск. в., с. Солодниково. Н. С. 10 уч. б. Царицынск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 23/ѴІІ—24.

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