Гончарова Александра Михайлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гончарова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Михайлова
- Дата исполнения приговора
- 09 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101897. ГОНЧАРОВА, АЛЕКСАНДРА Михайлова, 19 л. К. Белгород. у., в. и с. Шопина; — Курск. О. С., 30 Апр. 911, 140 и 1 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 9 Іюля 911. | 910 62785 169 М. | 905 73384 169 М. | 909 144668 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 76166.
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