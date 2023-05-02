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Синицын Николай Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Синицын
Имя
Николай
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
9126. СИНИЦЫН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 45 л., Курмышск. у., Мурзицк. в., д. Кочевки. В. Т. Триб. Московск. окр. Ст. 180-а, лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 6 нояб. 923.

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