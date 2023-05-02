Носов Николай Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Носов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 10 сентябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97224. НОСОВЪ, НИКОЛАЙ МИХАЙловъ, 29 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Брянск. у., в. и с. Супонева; — Орловск. О. С., 10 Сент. 910, 1 п. 170¹ М., тюр. 1½ г. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 147577. (Д. 910 г. — № 334). | 905 41838 1654 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 74249.
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