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Воеводин Никита Федосеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воеводин
Имя
Никита
Отчество
Федосеевич
Дата исполнения приговора
30 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
1112. Воеводин Никита Федосеевич, 30 л., Пензенск. г., Беднодемьяновск. у. Пензенск. Г. С. Ст. ст. 180 п. «ж», 185, лиш. св. 1 ½ г. П. в. з. с. 30/ѴІІІ—26.

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