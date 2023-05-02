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Жинаков Степан Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жинаков
Имя
Степан
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
10 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 133
Источник
Скан
Оригинальная запись
4659. ЖИНАКОВ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 50 л., Тетюшск. к., Колупецк. в., с. Яшевки. Н. С. 1 уч. Тетюшск. к. Ст. 180, лиш. св. 1 г. Исп. 10 февр. 923

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