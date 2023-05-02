Цыбулка Иоаникий Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цыбулка
- Имя
- Иоаникий
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141015. ЦЫБУЛКА, ІОАНИКІЙ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Ольгопольск. у., Пятковск. в., с. Бѣлаго Камня, 22 л.; — Винницк. О. С. 17 Окт. 909, 2 ч. 1484 У., арест. отд. 3 г. и 3 м. Исп. 9 Нояб. 909.
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