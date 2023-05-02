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Цыбулка Иоаникий Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цыбулка
Имя
Иоаникий
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
Источник
Скан
Оригинальная запись
141015. ЦЫБУЛКА, ІОАНИКІЙ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Ольгопольск. у., Пятковск. в., с. Бѣлаго Камня, 22 л.; — Винницк. О. С. 17 Окт. 909, 2 ч. 1484 У., арест. отд. 3 г. и 3 м. Исп. 9 Нояб. 909.

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