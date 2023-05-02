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Смирнов Иван Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнов
Имя
Иван
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
31 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
9221. СМИРНОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ, 40 л., Кинешемск. у., Комневск. в., д. Неверово Н. С. 8 уч. Кинешемск. у., Ст. 99, пор. пр. 1 г. Исп. 31 мая 923.

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