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Ушков Яков Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ушков
Имя
Яков
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
05 сентябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 419
Источник
Скан
Оригинальная запись
140379. УШКОВЪ, ЯКОВЪ ФЕДОРОВЪ. К. Курмышск. у., Языковск. в., с. Навата, 38 л.; — З. Н. 1 уч. Курмышск. у., 169 и 171 М., тюр. 1½ г. Исп. 5 Сент. 908.

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