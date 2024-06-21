Ушков Яков Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ушков
- Имя
- Яков
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 05 сентябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 419
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140379. УШКОВЪ, ЯКОВЪ ФЕДОРОВЪ. К. Курмышск. у., Языковск. в., с. Навата, 38 л.; — З. Н. 1 уч. Курмышск. у., 169 и 171 М., тюр. 1½ г. Исп. 5 Сент. 908.
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