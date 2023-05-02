Тарасов Николай Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тарасов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 26 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 340
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12550. Тарасов Николай Михайлович, 28 л., Невельск. у., Маевск. в., д. Лаврово. Псковск. Губсуд. Ст. ст. 16, 2 ч. 149, 153, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 26 сент. 926.
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