Царев Иван Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Царев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 440
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140943. ЦАРЕВЪ, ИВАНЪ ЕФИМОВЪ. К. Лукоянов. у., Больше-Болдинск. в., д. Логиновки, 30 л.; — З. Н. 2 уч. Лукоянов. у. 6 Марта 909, 154 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 2 Окт. 909.
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