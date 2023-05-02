Дворянкин Павел Данилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дворянкин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Данилович
- Дата исполнения приговора
- 27 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 108
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3760. ДВОРЯНКИН ПАВЕЛ ДАНИЛОВИЧ, 25 л., Ново-Николаевск. у., Ордынск. в., с. Мало-Ирменского. Н. С. 1 уч. Бийск. у. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2½ г. Исп. 27 сент. 923.
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