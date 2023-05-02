Пушкарев Сергей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пушкарев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 01 сентябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 413
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 91838а. ПУШКАРЕВЪ, СЕРГѢЙ ИВАновъ (Ульяновъ) (онъ же Зудиловъ). К. изъ сс.-пос. Туруханск. края, 31 г.; — Томск. О. С., 114, 134, 135, 9, 1641 и 1654 У. и § Ѵ 438 У. о сс., врем. зав. раб. 2 г. Исп. 1 Сент. 908. Сей приг. поглощ. приг., напеч. въ 908 г. № 91838.
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