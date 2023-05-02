Зыгмунт Яков Касперов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зыгмунт
- Имя
- Яков
- Отчество
- Касперов
- Дата исполнения приговора
- 17 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38741. ЗЫГМУНТЪ, ЯКОВЪ КАСПЕровъ. К. Стопницк. у., гм. Войча, д. Пестржецъ, 57 л.; — Варшавск. С. П., 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. Кѣлецк. О. С., отъ 29 Нояб. 907 и 21 Марта 908 г. (Там. У. — пор. 3 м.), арест. отд. 2½ г. Исп. 17 Апр. 908. | 905 12965 Там. У. | 93 34784 Там. У. | 900 45727 Там. У. | 91 92415 Там. У. | 98 43156 Там. У. | 91 21216 Там. У. | 94 71267 Там. У.
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