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Рубанов Иван Маркович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рубанов
Имя
Иван
Отчество
Маркович
Дата исполнения приговора
01 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8358. РУБАНОВ ИВАН МАРКОВИЧ, 24 л., б. Царицынск. у., ст. СуводскоЙ. Б. Царицынск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 1 авг. 923

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