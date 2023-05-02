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Куцюхнова Мария Андреевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куцюхнова
Имя
Мария
Отчество
Андреевна
Дата исполнения приговора
21 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
7761. КУЦЮХНОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА, 21 г., Тюкалинск. у., Атрачинск в., д. Ярославки. Н С. 1 у. Тюкалинск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. и пор. апр. 3 г. Исп. 21 февраля 923.

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