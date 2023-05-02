Шигарев Владимир Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шигарев
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 285
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30477. ШИГАРЕВ, ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ, 16 л. Гр. Дорогобужск. у., Дудинск. в., с. Каркиты; — Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 л. Исп. 23 июля 920.
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