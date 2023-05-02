Кудасов Кузьма Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудасов Кузьма Матвеевич

Кудасов Кузьма Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудасов
Имя
Кузьма
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
11 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7209. КУДАСОВ КУЗЬМА МАТВЕЕВИЧ, 33 л., Саратовск. у., Базарно-Карабулакск. в., с. Адоевщина. Саратовск. Губсуд. Ст. 114 ч. 1, 180 п. «в», лиш. св. 4 г. 5 м. 2 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 11 июля 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.