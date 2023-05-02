Москаленко Иван Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Москаленко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 205
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43229. МОСКАЛЕНКО, ИВАНЪ ПАВловъ. К. изъ сс.-посел. Краснояр. у., Погорѣльск. в., д. Никольской, 38 л., рд. Стародубск. у., Саловск. в., въ д. Балдовкѣ; — Иркутск. С. П., 134, 135 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 8 Марта 907. | 904 60908 173 М. | 86 56385 169 М. | 91 142383 170 М. | 85 23844 169 М. | 88 33809 1647 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.