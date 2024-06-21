Фокин Алексей Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фокин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 427
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140583. ФОКИНЪ, АЛЕКСѢЙ ЕФИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Жиздрин. у., Зимницк. в., д. Буды, 45 л.; — З. Н. 4 уч. Жиздрин. у. 24 Окт. 909, 154 и 169 М., по сов. съ приг. сего З. Н. отъ 24 Окт. 909 г. (169 М. — тюр. 4 м.), тюр. 6 м. Исп. 24 Окт. 909. | 98 100726 1464 У.
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