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Фокин Алексей Ефимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фокин
Имя
Алексей
Отчество
Ефимов
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 427
Источник
Скан
Оригинальная запись
140583. ФОКИНЪ, АЛЕКСѢЙ ЕФИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Жиздрин. у., Зимницк. в., д. Буды, 45 л.; — З. Н. 4 уч. Жиздрин. у. 24 Окт. 909, 154 и 169 М., по сов. съ приг. сего З. Н. отъ 24 Окт. 909 г. (169 М. — тюр. 4 м.), тюр. 6 м. Исп. 24 Окт. 909. | 98 100726 1464 У.

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