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Обручников Василий Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Обручников
Имя
Василий
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
15 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
27281. ОБРУЧНИКОВ, ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 36 л. Гр. г. Дмитрова; — Н. С. 2 уч. Дмитровск. у. Взяточнич., лиш. св. 1 г., по амн. нак. замен. пр. р. 1 г. Исп. 15 июня 920.

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