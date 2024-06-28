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Богомазов Егор Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богомазов
Имя
Егор
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
26 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
45321. БОГОМАЗОВЪ, ЕГОРЪ АЛЕКСАНДровъ. К. Бѣжецк. у., Рыбинск. в., с. Максатихи, 18 л.; — Кашин. О. С., 1 и 2 ч. 1643 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. Исп. 26 Апр. 905.

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