Богомазов Егор Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богомазов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45321. БОГОМАЗОВЪ, ЕГОРЪ АЛЕКСАНДровъ. К. Бѣжецк. у., Рыбинск. в., с. Максатихи, 18 л.; — Кашин. О. С., 1 и 2 ч. 1643 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. Исп. 26 Апр. 905.
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