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Гис Гельфрих Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гис
Имя
Гельфрих
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
1464. Гис Гельфрих Егорович, 54 л., Нем. Повол. АССР, Франкск. к., с. Вальтер. Н. С. 19 уч. Нем. Повол. АССР. Ст. 180 п. п. «б», «в», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 28/ХІІ—26.

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