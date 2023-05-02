Целеда Людвиг Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Целеда
- Имя
- Людвиг
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140961. ЦЕЛЕДА, ЛЮДВИГЪ ИВАНОВЪ. К. Ловичск. у., гм. Лышковице, д. Пизоново, 27 л.; — Гроднен. О. С. 9 Сент. 909, 134, 135 и 1 ч. 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 97123, арест. отд. 1½ г. Исп. 16 Окт. 909. | 908 28349 170¹ М.
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