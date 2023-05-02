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Тарачева Мария Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тарачева
Имя
Мария
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
16 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
29427. ТАРАЧЕВА, МАРИЯ ИВАНОВНА, 33 л. Гр. Усть-Сысольск. у., Читаевск. в.; — Н. С. 5 уч. Усть-Сысольск. у. Сокрыт. хлеба, лиш. св. 5 л., по амн. нак. замен. пр. р. 1 м. Исп. 16 апр. 920.

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