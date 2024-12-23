Косолапов Михаил Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Косолапов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 122
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32606. КОСОЛАПОВЪ, МИХАИЛЪ АЛЕксандровъ (онъ же Лебедевъ). К. Новоладож. у., Усадище-Спасовск. в., д. Бора, 25 л.; — СПБ. О. С. (въ 3 р.), 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 15 Марта 905. | 903 78808 170¹ М. | 902 74949 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 54240.
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