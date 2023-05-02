Эрмесев Карл Янович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Эрмесев
- Имя
- Карл
- Отчество
- Янович
- Дата исполнения приговора
- 02 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 292
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30706. ЭРМЕСЕВ, КАРЛ ЯНОВИЧ, 38 л. Гр. Никольск. у., Опаринск. в., 149 уч.; — Н. С. 6 уч. Никольск. у. Произ. самог., лиш. св. 8 л. Исп. 2 марта 920.
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