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Касьянов Фрол Селиверстович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Касьянов
Имя
Фрол
Отчество
Селиверстович
Дата исполнения приговора
13 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
4422. КАСЬЯНОВ ФРОЛ СЕЛИВЕРСТОВИЧ, 24 л., Оренбургск. у., Архангельск. в., с. Воскресенки. В. Т. 18 стр. корп. Ст. 109, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 13/ІХ—24. 

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