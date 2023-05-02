Бальзамов Дмитрий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бальзамов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129827. бальзамовъ, Дмитрій васильевъ (онъ же Чуркинъ). Лиш. нѣк. пр. изъ м. Можайск. у., Кукаринск. в., д. Ханева, 50 л.; — Можайск. Г. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 30 Сент. 909. | 906 26690 1464 У.
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