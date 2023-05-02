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Шишанов Прохор Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шишанов
Имя
Прохор
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
8258. ШИШАНОВ, ПРОХОР ПЕТРОВИЧ, 33 л. Гр. Ковровск. у., Эдемск. в., д. Верещагина; - Н. С. 7 уч. Ковровск. у. Кража, лиш. св. 1 г. и 3 м. Исп. 10 окт. 918.

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