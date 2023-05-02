Седельников Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Седельников
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 29 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8840. СЕДЕЛЬНИКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 40 л., Сольвычегодск. у., Беляевск. в, д, Докуклинской. Северо-Двинск. Губсуд. Ст. ст. 105, 114 ч. 1 и 128 ч, 1, лиш. св. 1 г. 9 м. 17 д. и пор. пр. 4 г. Исп. 29 дек. 923.
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