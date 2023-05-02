Дериглазов Прокофий Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дериглазов
- Имя
- Прокофий
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 16 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 101
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32971. ДЕРИГЛАЗОВЪ, ПРОКОФІЙ ПАВЛОВЪ. К. Ишимск. у., Ларихинск. в., д. Ново-Покровки, 22 л.; — М. С. 2 уч. Ишимск. у., 4 п. 134, 135 и 1615 У., 1 п. 13 и 169 М., тюр. 3½ м. Исп. 16 Янв. 908.
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