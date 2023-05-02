Примаков Андрей Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПримаков Андрей Моисеевич

Примаков Андрей Моисеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Примаков
Имя
Андрей
Отчество
Моисеевич
Дата исполнения приговора
28 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 291
Источник
Скан
Оригинальная запись
10752. Примаков Андрей Моисеевич, 37 л., Черниговск. г., Конотопск. у., д. Юрьево. Ойратск. Облсуд. Ст. ст. 86, 96, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 28 июля 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.