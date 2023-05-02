Примаков Андрей Моисеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Примаков
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Моисеевич
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 291
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10752. Примаков Андрей Моисеевич, 37 л., Черниговск. г., Конотопск. у., д. Юрьево. Ойратск. Облсуд. Ст. ст. 86, 96, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 28 июля 926.
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