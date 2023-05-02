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Перевозчиков Самуил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Перевозчиков
Имя
Самуил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
01 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
7535. ПЕРЕВОЗЧИКОВ САМУИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 37 л.. Кунгурск. У., Колосовск. в. Н С. 1 уч. б. Екатеринбургск. у. Ст. 113 ч. 1, лиш св. 1½ г. Исп. 1 авг 923.

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