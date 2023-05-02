Белоглазов Михаил Георгиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белоглазов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Георгиевич
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 531. Белоглазов Михаил Георгиевич, 24 л., Кунгурск. окр., Юго-Осокинск. р. и завода. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 1 ч. 113, 116, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 2/ІѴ—26. Наст. приг. поглощен приг. Н. С. 5 уч., Кунгурск. окр.
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