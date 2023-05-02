Кузьмин Моисей Афиногенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузьмин
- Имя
- Моисей
- Отчество
- Афиногенов
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 176
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83936. КУЗЬМИНЪ, МОИСЕЙ АФИНОгеновъ, 23 л. Мщ. г. Хотина, рд. въ с. Жуковце, Станиславческ. в., Винницк. у.; — Винницк. О. С., 26 Апр. 911, 133 и 1 ч. 1485 У., по слож. съ нак. по приг. Винницк. С. М. С. отъ 16 Марта 911 г. (169 М., тюр 6 м.), тюр. 1 г. и 2 м. Исп. 17 Мая 911.
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