Новиков Захар Владимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новиков
- Имя
- Захар
- Отчество
- Владимиров
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 240
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85541. НОВИКОВЪ, ЗАХАРЪ ВЛАДИМИровъ, 35 л. К. изъ сс. Минусинск. у., Бейск. в., с. Сабинскаго, рд. Болхов. у., въ в. и с. Злыняхъ; — М. С. 5 уч. Минусинск. у., 18 Апр. 911, 61, 169, 2 и 7 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 30 Мая 911. | 25 Февр. 900 г. Кіевск. Воен. О. С., за 3 побѣгъ и пром. казен. вещ. ссыл. на пос.
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