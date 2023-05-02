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Новикова Ирина Яковлевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Новикова
Имя
Ирина
Отчество
Яковлевна
Дата исполнения приговора
26 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 158
Источник
Скан
Оригинальная запись
17684. НОВИКОВА, ИРИНА ЯКОВЛЕВНА, 46 л. Гр. Одоевск. у., Луженск. в.; — Н. С. Сущевско-Мариинск. р. 2 отд. г. Москвы. Торг. спирт., лиш. св. 5 л. Осужд. 26 янв. 920.

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