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Марченко Яков Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марченко
Имя
Яков
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
02 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8817. МАРЧЕНКО ЯКОВ НИКИФОРОВИЧ, 28 л., Черноморск. окр. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 169 ч. 1, лиш. св. 5 л. 11 м. 22 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 2 июня 923.

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