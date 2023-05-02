Марченко Яков Никифорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Марченко
- Имя
- Яков
- Отчество
- Никифорович
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8817. МАРЧЕНКО ЯКОВ НИКИФОРОВИЧ, 28 л., Черноморск. окр. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 169 ч. 1, лиш. св. 5 л. 11 м. 22 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 2 июня 923.
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