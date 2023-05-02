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Ракитин Николай Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ракитин
Имя
Николай
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
27 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
8122. РАКИТИН НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ, 44 л., Стерлитамакск. у., Воскресенск. в. и с. Н. С. 1 уч. Тюменск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. Исп. 27 апр. 923.

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