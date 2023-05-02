Рожнов Прохор Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рожнов
- Имя
- Прохор
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 234
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8281. РОЖНОВ ПРОХОР ФЕДОРОВИЧ, 22 л., Ново-Николаевск. у., Федосовск. в., д. Федосеевки. В. Т. Западн.-Сибирск. окр. Ст. ст. 114а, 205, лиш. св. З г. и пор. пр. 4 г. Исп. 3 окт. 923. _
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