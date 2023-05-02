Троицкий Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТроицкий Георгий Иванович

Троицкий Георгий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Троицкий
Имя
Георгий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
17 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 351
Источник
Скан
Оригинальная запись
12045. ТРОИЦКИЙ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ, 28 л., б. Царицынск. г., г. Ленинска. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. СТ. 2 Ч. 91, 2 Ч. 114.. лиш. з. 2 Г. 8 м. 28 Д. П. В. 3. С. 17/ІѴ—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close