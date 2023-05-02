Троицкий Георгий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Троицкий
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 17 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 351
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12045. ТРОИЦКИЙ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ, 28 л., б. Царицынск. г., г. Ленинска. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. СТ. 2 Ч. 91, 2 Ч. 114.. лиш. з. 2 Г. 8 м. 28 Д. П. В. 3. С. 17/ІѴ—24.
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