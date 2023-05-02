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Акименко Агафья Сергеева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Акименко
Имя
Агафья
Отчество
Сергеева
Дата исполнения приговора
07 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
44741. А(Я)КИМЕНКО, АГАФЬЯ СЕРГѢева. Мщ. г. Анапы, Темрюкск. отд., 43 л., рд. въ Херсон. г.; — М. С. 3 уч. Темрюкск. окр., 169, 170 и 172 М., тюр. 6 м. Исп. 7 Іюня 905.

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