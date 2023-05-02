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Пильгуй Макар Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пильгуй
Имя
Макар
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
08 июль 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 347
Источник
Скан
Оригинальная запись
29016. ПИЛЬГУЙ, МАКАРЪ НИКИТИНЪ. К. Валковск. у., Ново-Водолажек. в., х. Куртанова, 26 л.; — Харьков. О. С., 4 п. 134, 135 и 1 п. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 8 Іюля 908. | 904 16879 169 М. | 901 22673 169 М.

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