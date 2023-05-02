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Флейшман Овший Бенюминов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Флейшман
Имя
Овший
Отчество
Бенюминов
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 427
Источник
Скан
Оригинальная запись
140577. ФЛЕЙШМАНЪ, ОВШІЙ БЕНЮМИНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Умани, 28 л.; — Уманск. О. С. 11 Сент. 909, 114, 148, 9 и 1 п. 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 23 Окт. 909. | 903 36713 1655 У.

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