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Зайцев Сергей Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Сергей
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
16 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
4807. ЗАЙЦЕВ СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ, 46 л., Сенгилейск. у., Старо-Тукшумск. в., с. Быкова. Рязанск. Губсуд. Ст. 114 ч. 1, пор. пр. 2 г. Исп. 16 мая 923.

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