Ульянов Иван Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ульянов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 417
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140314. УЛЬЯНОВЪ, ИВАНЪ НИКОЛАЕВЪ. К. Чухлом. у., Судайск. в., д. Андринъ, 20 л.; — Костром. О. С. 7 Окт. 909, 140, 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 32456, тюр. 2½ г. Исп. 31 Окт. 909, счит. ср. съ 23 Нояб. 908. | 908 27391 49 М.
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