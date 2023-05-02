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Плехов Николай Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плехов
Имя
Николай
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
12 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
7760. ПЛЕХОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 39 л., Тюкалинск. у , д. Пеньково. Н. С. 6 уч. Омск. у Ст. 180, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 12 января 923.

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