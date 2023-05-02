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Кузнецов Дмитрий Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Дмитрий
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
25594. КУЗНЕЦОВ, ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 32 л. Гр. Весьегонск. у., Делединск. в., д. Тучево; — Р. Т. г. Ярославля. Укрыват краден., пр. р. 3 г. Исп. 30 дек. 920.

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