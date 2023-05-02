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Павличук Михаил Селиверстович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павличук
Имя
Михаил
Отчество
Селиверстович
Дата исполнения приговора
27 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
9725. Павличук Михаил Селиверстович, 19 л., рд. в Гродненск. г., Брест-Литовск. у., д. Бушмиги. Орловск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 27 сент. 926.

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